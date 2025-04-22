Київ
Катетер для ін'єкцій метелик Ігар

Катетер для ін'єкцій метелик Ігар

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
2,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кобижча, вул. Незалежності, 9
76.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
8,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Літки, вул. Шевченка, 74-А
95.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
8,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мала Дівиця, вул. Слобідська, 7-Б
109.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
8,18 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
4,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,78
Економія при броні: -0,11 грн
3,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,18 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
7,81 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
2,73 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Мудрого Ярослава, 4
116.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
8,09 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,20 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G25 №1
Ігар
8,40 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,78
Економія при броні: -0,11 грн
3,67 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Північна, 34
121.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
121.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,03 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
4,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 4
122.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
7,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,24 грн
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
7,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
123.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,25 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Братиславська, 20
123.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,20 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 71-А
123.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,20 грн
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