Катетер для ін'єкцій метелик Ігар
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G25 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,61
Економія при броні: -0,11 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
3.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,78
Економія при броні: -0,11 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
4.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 36
4.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,92
Економія при броні: -0,12 грн
Дешево
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 1
4.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
3,78
Економія при броні: -0,11 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
5.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G25 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 8
6.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
6.1 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
6.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
6.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-А
6.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
6.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 6
6.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар