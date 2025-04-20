Катетер для ін'єкцій метелик Ігар
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 399 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
2.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
2.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 218
4.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 4/1
4.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Винники, вул. Галицька, 18
9.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зимна Вода, вул. Львівська, 3
10.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, бульв. Довженка Олександра, 12
42.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
53.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-А
64.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Радехів, просп. Відродження, 12
66.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1
114.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богородчани, вул. Шевченка Тараса, 55
120.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Збараж, вул. Гралюка Романа, 2
128.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Смига, вул. Дружби, 5-Б
132.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Рівненська, 2
136.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Січових Стрільців, 2
137.0 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
137.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Фрідріховська, 5-А
160.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 35
161.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар