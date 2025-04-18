Катетер для ін'єкцій метелик Ігар
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G25 №1
Ігар
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
2.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
3.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 127-А
3.5 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 137
3.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 137
3.6 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
3.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
5.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 8/1
5.2 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G21 №1
Ігар
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 337-А
7.7 км
КАТЕТЕР ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ ТИПУ МЕТЕЛИК "IGAR" G23 №1
Ігар