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Пляшечка Бебі нова
14 препаратів
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(46003) 125 мл декор, пластикова з ручкою №1
Novatex
від
64,69
грн
в 10 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(40105), однокольорова 125 мл пластик №1
Novatex
від
61,80
грн
в 6 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(42105), однокольорова 250 мл пластиковий №1
Novatex
від
71,30
грн
в 5 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(45001) 150 мл декор, пластикова №1
Novatex
від
127,70
грн
в 4 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Декор 125 мл пластикова з ручками №1
Novatex
від
92,02
грн
в 3 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Однокольорова 250 мл пластикова, поліпропіленова №1
Novatex
від
301,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(47000) 250 мл декор, пластикова №1
Novatex
від
82,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(48002) 300 мл декор, пластикова №1
Novatex
Немає в наявності
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(45003) 150 мл декор, пластикова з ручкою №1
Novatex
Немає в наявності
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Декор 250 мл пластикова, поліпропіленова №1
Novatex
Немає в наявності
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Декор 125 мл пластикова, поліпропіленова №1
Novatex
Немає в наявності
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Однокольорова 240 мл пластикова №1
Novatex
Немає в наявності
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Однокольорова 125 мл пластикова, поліпропіленова №1
Novatex
Немає в наявності
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(46000) 125 мл декор, пластикова №1
Novatex
Немає в наявності
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Форма випуску
(40105), однокольор.
(42105), однокольор.
(45001)
(45003)
(46000)
(46003)
(47000)
(48002)
ДЕКОР
однокольор.
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Ціни в
Київ
від
92,02
грн
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Характеристики
Виробник
Novatex
Форма випуску
(46003)
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
125 мл
Медичні вироби
пляшечки пластикові
Реєстрація
12562/2013 від 08.04.2013
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