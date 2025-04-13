пляшечки пластикові

Пляшечка Бебі нова

14 препаратівЗнайти все в аптеках
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(46003) 125 мл декор, пластикова з ручкою №1
Novatex
від 64,69 грн
в 10 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(40105), однокольорова 125 мл пластик №1
Novatex
від 61,80 грн
в 6 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(42105), однокольорова 250 мл пластиковий №1
Novatex
від 71,30 грн
в 5 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(45001) 150 мл декор, пластикова №1
Novatex
від 127,70 грн
в 4 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Декор 125 мл пластикова з ручками №1
Novatex
від 92,02 грн
в 3 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Однокольорова 250 мл пластикова, поліпропіленова №1
Novatex
від 301,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(47000) 250 мл декор, пластикова №1
Novatex
від 82,70 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(48002) 300 мл декор, пластикова №1
Novatex
Немає в наявності
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(45003) 150 мл декор, пластикова з ручкою №1
Novatex
Немає в наявності
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Декор 250 мл пластикова, поліпропіленова №1
Novatex
Немає в наявності
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Декор 125 мл пластикова, поліпропіленова №1
Novatex
Немає в наявності
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Однокольорова 240 мл пластикова №1
Novatex
Немає в наявності
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Однокольорова 125 мл пластикова, поліпропіленова №1
Novatex
Немає в наявності
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
(46000) 125 мл декор, пластикова №1
Novatex
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 92,02 грн
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Характеристики
Виробник
Novatex
Форма випуску
(46003)
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
125 мл
Медичні вироби
Реєстрація
12562/2013 від 08.04.2013