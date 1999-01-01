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пляшечки для годування
пляшечки пластикові
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ПЛЯШЕЧКА
59/200, з мал. pp 250 мл №1
Canpol
від
76,50
грн
в 338 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
250 мл весел. звер., bra free №1
Canpol
від
201,60
грн
в 283 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
Bra free 250 мл кольорова ферма №1
Canpol
від
220,90
грн
в 283 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
120 мл весел. звер., bra free №1
Canpol
від
177,40
грн
в 283 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
11/845 bra free 250 мл з малюнком і ручкою №1
Canpol
від
116,06
грн
в 270 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Li 145 пляшка 250 мл №1
від
34,26
грн
в 230 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Li 144 пляшка 125 мл №1
від
41,96
грн
в 225 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Li 142 пляшка 125 мл №1
від
51,80
грн
в 218 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Li 146 пляшка 125 мл №1
від
43,99
грн
в 202 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Li 147 пляшка 250 мл №1
від
45,68
грн
в 187 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
11/841 250 мл веселі звірята №1
Canpol
від
107,66
грн
в 181 аптеці
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Пляшечка "Lindo"
Li 143 пляшка 250 мл №1
від
34,93
грн
в 167 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Li 127 375 мл непроливайка з соломинкою №1
Royal King Infant Products
від
99,57
грн
в 163 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА
11/851 120 мл з малюнком №1
Canpol
від
99,76
грн
в 153 аптеках
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ПЛЯШКА ПЛАСТИКОВА "КУРНОСИКИ"
7003, з силіконовою соскою 125 мл із вигнутими руками №1
Sun Bond
від
31,50
грн
в 123 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА ПЛАСТИКОВА ДЛЯ ГОДУВАННЯ тм "PHILIPS AVENT"
Scy906/01, natural 330 мл №1
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
від
370,10
грн
в 114 аптеках
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ПЛЯШКА ПЛАСТИКОВА "КУРНОСИКИ"
7002, з силіконовою соскою 250 мл №1
Sun Bond
від
66,10
грн
в 108 аптеках інших міст
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ПЛЯШЕЧКА
59/205 bra free 330 мл №1
Canpol
від
180,86
грн
в 106 аптеках
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ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA"
Декор для хлопчиків 120 мл пластиковий №1
від
102,56
грн
в 99 аптеках
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Пляшечка "Lindo"
Li 112, 3+ 250 мл з силіконовою соскою №1
від
49,84
грн
в 97 аптеках
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Форма випуску
"Курносики"
"Курносики", кругла
(40105), однокольор.
(42105), однокольор.
(45001)
(45001-1)
(45001-2)
(45003)
(45003-1)
(45003-2)
(45010-1)
(45010-2)
(45010-3)
(46000)
(46000-1) для дівчаток
(46000-2) для хлопчиків
(46000-3) нейтральн.
(46003)
(46010-1)
(46010-2)
(46010-3)
(46105), однокольор.
(47000)
(47000-1) для дівчаток
(47000-2) для хлопчиків
(47000-3) универсал.
(47010-1)
(47010-2)
(47011-1)
(47011-2)
(47011-3)
(48002)
(48002-1)
(48002-2)
(48010-1)
(48010-2)
(48010-3)
(96073)
0+, ізогнута
054, з ковпачком
1090
11/820 bra free
11/821 bra free
11/823 bra free
11/840 bra free
11/841
11/845 bra free
11/850 bra free
11/850_blu з малюнком
11/850_pin з малюнком
11/851
11066, тонована
3+, талія, з ручками
35/236 EasyStart Sleepy Koala,
35/238 EasyStart Sleepy Koala
47006
56/200, з отвором
59/200, з мал. PP
59/205 bra free
59/300
59/400
7001, з силікон. соскою
7002, з силіконовою соскою
7003, з силіконовою соскою
7007, з силіконовою соскою
7008, з силіконовою соскою
7012, з силіконовою соскою
Classic 10225139
Classic 10225140
Classic 10225141
Classic 10741646
Classic 10743578
Classic 10743595
Classic Plus соска №1
First Choice
First Choice Disney
First Choice Plus 10743538
First Choice Plus 10743617
First Choice Plus Baby Blue
LI 100
LI 101
LI 112
LI 112, 3+
LI 114
LI 115
LI 115, 0+
LI 123, 3+, д/каш
LI 125, 3+
LI 126
LI 127
LI 132
LI 134
LI 135
LI 137
LI 139
LI 140
LI 142
LI 143
LI 144
LI 145
LI 146
LI 147
LI 158
LI 159
LI 700 поїлка
LI 704 поїлка
LI 708 поїлка
Nature Sense
New Class First Choice
PK 053
PK 053/S
PK 054
PK 054/S
PK 054/S, 0+
PK 060
PK 0980
PK 1421
PK 1431
Pk 0970
Pk 1000
SCF070/24, Natural
SCF070/25, Natural
SCF560/17 Classic+
SCF563/17 Classic+
SCF680/17
SCF683/17
SCF690/17
SCF690/27
SCF693/17
SCF693/27
SCF696/17
SCF821/12 Anti-Colic
SCF970/17
SCF971/17
SCF972/17
SCY900/01, Natural
SCY903/01, Natural
SCY903/66, Natural
SCY903/67, Natural
SCY906/01, Natural
ST1
T001
T002
T003
T004
T005, з широким горличком
bra free
ДЕКОР
ДЕКОР, пластикова
Поїльник Junior Cup
однокольор.
пластик.
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Пакування
40 мл
110 мл
120 мл
125 мл
130 мл
150 мл
200 мл
225 мл
240 мл
250 мл
260 мл
275 мл
300 мл
330 мл
360 мл
375 мл
415 мл
7001 125 мл
7002 250 мл
7004 250 мл
7007 125 мл
7008 250 мл
7009 125 мл
7012 250 мл
BRA колекція 120 мл
блакитна 130 мл
блакитна 240 мл
блакитна 250 мл
бузкова 150 мл
бузкова 300 мл
біла 250 мл
вигнута, кольорова 250 мл
для дівчаток 120 мл
для дівчаток 240 мл
для хлопчиків 120 мл
для хлопчиків 240 мл
для хлопчиків 250 мл
з ручками 150 мл
з широким отвором 120 мл
з широким отвором 300 мл
зелена 150 мл
зелена 240 мл
зелена 300 мл
кольорова 125 мл
кольорова 250 мл
нейтральна 120 мл
нейтральна 240 мл
нейтральна 250 мл
пляшка 125 мл
пляшка 250 мл
рожева 130 мл
рожева 240 мл
рожева 250 мл
с широким горлишком 150 мл
універсальна 120 мл
універсальна 125 мл
універсальна 240 мл
фіолетова 240 мл
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Виробник
AB Berren-Handlowy
BURDA BEBEK URUNLERI SAN. VE TIC. A.S
Canpol
Mapa GmbH
Novatex
Philips Electronics UK Limited
Royal King Infant Products
Sun Bond
Syryca
Wonderstar Co.,Ltd
Yiwu Lindo Mother and Baby Products Co.Ltd
Zenith Infant Products
АБ Беррен-Хендлоу
АЙДИ-ПРОМ ООО
АТ Дистрибьюшн ООО
ЛИНДО
ЛИНДО ООО
Філіпс Електронікс ЮК Лімітед
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