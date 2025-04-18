Пляшечка Бебі нова

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
8.2 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
32.9 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 3-А
35.6 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
295.7 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (42105), однокольорова 250 мл №1
Novatex
156,81
Економія при броні: -7,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
304.8 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
305.4 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
310.5 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
194,41
Економія при броні: -8,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
325.7 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
343.1 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
199,90
Економія при броні: -13,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
385.6 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (42105), однокольорова 250 мл №1
Novatex
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
404.6 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 6
406.4 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
412.9 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
564.4 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (47000) 250 мл №1
Novatex
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (42105), однокольорова 250 мл №1
Novatex
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
564.5 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
564.8 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
565.6 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
566.6 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
569.0 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex