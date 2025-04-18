Пляшечка Бебі нова

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 6
6.3 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
103.0 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
194,87
Економія при броні: -8,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
130.9 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (42105), однокольорова 250 мл №1
Novatex
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
155.9 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
200,05
Економія при броні: -13,98 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
159.7 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
161.1 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
170.4 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
197.9 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
198.2 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (47000) 250 мл №1
Novatex
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (42105), однокольорова 250 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
202.9 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
209.2 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
246.5 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (42105), однокольорова 250 мл №1
Novatex
154,92
Економія при броні: -5,77 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
277.7 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
290.5 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
302.0 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
315.2 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" однокольорова 250 мл №1
Novatex
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 89
418.4 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 3-А
424.9 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex