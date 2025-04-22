Пляшечка Бебі нова

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Одеса
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Лесі Українки, 16/1
5.3 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
9.2 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
10.4 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
289.1 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (42105), однокольорова 250 мл №1
Novatex
155,00
Економія при броні: -5,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 9-А
315.0 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вергая Віталія, 34-В
342.0 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
198,18
Економія при броні: -12,11 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сінна, 15
342.7 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 398
343.3 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
347.0 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
347.1 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (47000) 250 мл №1
Novatex
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (42105), однокольорова 250 мл №1
Novatex
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
349.7 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
368.0 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (45001) 150 мл №1
Novatex
197,06
Економія при броні: -10,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
392.3 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" однокольорова 250 мл №1
Novatex
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
397.3 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
427.5 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (40105), однокольорова 125 мл №1
Novatex
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" (46003) 125 мл №1
Novatex
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
439.0 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
441.7 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 6
445.5 км
ПЛЯШЕЧКА "BABY-NOVA" ДЕКОР 125 мл №1
Novatex