Бандаж для гомілкостопневого суглобу (315887) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 154,11 грн
Без рецепта
1 шт від 154,11 грн 1 шт від 187,15 грн 1 шт від 110,43 грн 1 шт від 154,11 грн 1 шт від 446,03 грн 1 шт від 389,52 грн 1 шт від 446,03 грн 1 шт від 446,03 грн 1 шт від 365,04 грн 1 шт від 425,02 грн 1 шт від 880,00 грн 1 шт від 281,40 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Розмір 2
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
7106/2007 від 14.12.2012