канюлі внутрішньовенні

КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")

12 препаратівЗнайти все в аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G26 фіолетовий з гідрофобним фільтром №1
Допомога-I
від 6,60 грн
в 42 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G24 жовтий з гідрофобним фільтром №1
Допомога-I
від 7,90 грн
в 23 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G18 №1
Допомога-I
від 5,95 грн
в 22 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G20 рожевий з гідрофобним фільтром №1
Допомога-I
від 5,95 грн
в 14 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G20 №1
Допомога-I
від 6,09 грн
в 12 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM"
26g (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
від 15,54 грн
в 10 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G22 №1
Допомога-I
від 8,29 грн
в 9 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G22 блакитний з гідрофобним фільтром №1
Допомога-I
від 7,50 грн
в 9 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G16 №1
Допомога-I
від 8,55 грн
в 8 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G24 №1
Допомога-I
від 11,90 грн
в 5 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G26 №1
Допомога-I
від 8,16 грн
в 3 аптеках
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G18 зелений з гідрофобним фільтром №1
Допомога-I
від 7,30 грн
в 2 аптеках
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Ціни в Київ
від 5,95 грн
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
G26
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби