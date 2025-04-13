КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
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КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G26 фіолетовий з гідрофобним фільтром №1Допомога-I
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G24 жовтий з гідрофобним фільтром №1Допомога-I
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G20 рожевий з гідрофобним фільтром №1Допомога-I
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G22 блакитний з гідрофобним фільтром №1Допомога-I
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE"
G18 зелений з гідрофобним фільтром №1Допомога-I
Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
G26
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби