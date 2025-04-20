КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
7,32
Економія при броні: -0,45 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
14,00
Економія при броні: -1,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зелений №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
14,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 №1
11,00
Економія при броні: -2,00 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
13,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
7,09
Економія при броні: -0,28 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 жовтий №1
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
14,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
10.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зелений №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
11.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 №1
7,98
Економія при броні: -0,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-А
11.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Балабине, вул. Миру, 47-А
12.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit