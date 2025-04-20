КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 119 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Зелена, 147
4.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 жовтий №1
В містах поряд
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 рожевий №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 блакитний №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G24 №1
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 21
63.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 рожевий №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 блакитний №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 66/1
64.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 30
64.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 блакитний №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 №1
7,76
Економія при броні: -0,37 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Торговиця, 1/10
65.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 53/1
66.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Валова, 50
69.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 блакитний №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 рожевий №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 13
85.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 блакитний №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Золота, 24
85.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зелений №1
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Паркова, 22
90.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горохів, вул. Торгова, 5
91.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 блакитний №1
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
91.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 блакитний №1