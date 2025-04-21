КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" (INTRAVENOUS (IV) CANNULA WITH INJECTION PORT "ALEXPHARM")
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зелений №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
12,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
7,48
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Оцерклевича Віктора, 3
7.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зелений №1
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G22 блакитний №1
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 зелений №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-А
29.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G16 №1
Допомога-I
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 №1
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Високопілля, вул. Банкова, 2
47.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Покров, вул. Медична, 19-А/1
61.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 38
61.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець, вул. Криворізька, 4-А
74.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ ПОРТОМ "ALEXPHARM" 26G (0,6 x 19 мм) №1
Global Medikit
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
78.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G20 №1
7,51
Економія при броні: -0,42 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G26 фіолетовий №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 96
86.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА З ІН'ЄКЦІЙНИМ КЛАПАНОМ "MEDICARE" G18 №1