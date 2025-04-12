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комплекти (набори) для катетеризації
Комплект для встановлення підключичного катетеру
3 препарати
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-3 №1
Каммед
від
92,23
грн
в 2 аптеках
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-1 №1
Каммед
від
137,91
грн
в 1 аптеці інших міст
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-2 №1
Каммед
від
131,80
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ціни в
Київ
від
92,23
грн
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Характеристики
Виробник
Каммед
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
комплекти (набори) для катетеризації
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