комплекти (набори) для катетеризації

Комплект для встановлення підключичного катетеру

3 препаратиЗнайти все в аптеках
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-3 №1
Каммед
від 92,23 грн
в 2 аптеках
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-1 №1
Каммед
від 137,91 грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ
Для кв-2 №1
Каммед
від 131,80 грн
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Ціни в Київ
від 92,23 грн
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Характеристики
Виробник
Каммед
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби