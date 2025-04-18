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Комплект для встановлення підключичного катетеру
Комплект для встановлення підключичного катетеру
Одеса
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
190.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
113,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
253.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
118,65
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
266.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
113,40
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
274.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
60,15
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
370.0 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
119,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
431.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
110,95
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
443.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
143,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
443.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
110,95
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
567.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
247,10
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
567.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
218,59
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
567.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
126,36
Економія при броні:
-6,06 грн
120,30
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
567.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
331,14
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
568.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
170,13
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
569.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
136,08
Економія при броні:
-6,98 грн
129,10
грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
138,92
Економія при броні:
-7,12 грн
131,80
грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
145,36
Економія при броні:
-7,45 грн
137,91
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
572.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
331,43
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
572.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
168,86
Економія при броні:
-9,66 грн
159,20
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
578.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
110,95
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
650.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
168,77
грн
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М.т.к.
Відчинено
Цілодобово
Хмельницький, вул. Пілотська, 1-А
425.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Милосердя
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
568.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
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