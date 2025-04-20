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Комплект для встановлення підключичного катетеру
Комплект для встановлення підключичного катетеру
Запоріжжя
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Кам'янське, вул. Вільна, 13
84.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
119,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
225.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
118,65
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
250.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
170,13
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
251.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
126,10
Економія при броні:
-5,80 грн
120,30
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
251.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
331,14
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Харків, просп. Незалежності, 13
252.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
247,10
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
252.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
218,59
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
252.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
165,76
Економія при броні:
-6,56 грн
159,20
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Харків, вул. Лісопарківська, 2
256.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
331,43
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
257.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
135,26
Економія при броні:
-6,16 грн
129,10
грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
138,09
Економія при броні:
-6,29 грн
131,80
грн
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
144,49
Економія при броні:
-6,58 грн
137,91
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
280.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
113,40
грн
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D.s.
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Калинопіль, вул. Соборна, 36
332.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
60,15
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
442.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
110,95
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Київ, вул. Загорівська, 4
448.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
110,95
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
541.8 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
143,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
557.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
113,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
714.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
110,95
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
896.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
168,77
грн
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Милосердя
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
250.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
255.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
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