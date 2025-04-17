Комплект для встановлення підключичного катетеру
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 4
4.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
10.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
132.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 36
170.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
201.5 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 84
251.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
290.4 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Вільна, 13
365.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
406.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
135,02
Економія при броні: -5,92 грн
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
137,84
Економія при броні: -6,04 грн
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
144,23
Економія при броні: -6,32 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
409.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Незалежності, 13
409.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
410.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
126,07
Економія при броні: -5,77 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
410.2 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
412.1 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
413.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
418.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
165,49
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 10-В
533.9 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
580.7 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
М.т.к.
Хмельницький, вул. Пілотська, 1-А
277.3 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
409.6 км
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДКЛЮЧИЧНОГО КАТЕТЕРУ №1
Каммед