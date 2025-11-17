скарифікатори (ланцети)

Ланцет автоматичний Медланс плюс лайт (Lancet automatic Medlans plus lite)

ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G глибина проникнення 1,5 мм №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 6,41 грн
В 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Характеристики
Виробник
HTL-Strefa
Медичні вироби
Форма випуску
Голка 25g
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Реєстрація
7245/2007 від 11.10.2012