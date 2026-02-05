Львів
Про товар
Ціни
Ланцет автоматичний Медланс плюс лайт (Lancet automatic Medlans plus lite)
Львів
(адресу не вказано)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
811.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
8,52
Економія при броні:
-0,36 грн
8,16
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
812.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
6,72
Економія при броні:
-0,44 грн
6,28
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
835.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
836.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
842.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
847.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
11,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
849.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00
грн
Забронювати
