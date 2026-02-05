Київ
Ланцет автоматичний Медланс плюс лайт (Lancet automatic Medlans plus lite)

Ланцет автоматичний Медланс плюс лайт (Lancet automatic Medlans plus lite)

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
388.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
8,52
Економія при броні: -0,36 грн
8,16 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
392.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
6,72
Економія при броні: -0,44 грн
6,28 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
439.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Народна аптека
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
440.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
441.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
450.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
11,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
ГоловнаКошикОбране