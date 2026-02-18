Харків
Ланцет автоматичний Медланс плюс лайт (Lancet automatic Medlans plus lite)

Ланцет автоматичний Медланс плюс лайт (Lancet automatic Medlans plus lite)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
184.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
8,63
Економія при броні: -0,47 грн
8,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
6,57
Економія при броні: -0,29 грн
6,28 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
246.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Народна аптека
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
256.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
256.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
256.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
11,00 грн
ГоловнаКошикОбране