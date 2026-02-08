Одеса
Про товар
Ціни
Ланцет автоматичний Медланс плюс лайт (Lancet automatic Medlans plus lite)
Ланцет автоматичний Медланс плюс лайт (Lancet automatic Medlans plus lite)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
357.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
358.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
366.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
11,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
368.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
369.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
391.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
6,60
Економія при броні:
-0,32 грн
6,28
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
394.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
8,77
Економія при броні:
-0,61 грн
8,16
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню