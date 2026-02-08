Одеса
Ланцет автоматичний Медланс плюс лайт (Lancet automatic Medlans plus lite)

Ланцет автоматичний Медланс плюс лайт (Lancet automatic Medlans plus lite)

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
357.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Народна аптека
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
358.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
366.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
11,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
368.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
369.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
10,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
391.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
6,60
Економія при броні: -0,32 грн
6,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
394.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS LITE голка 25G №1
HTL-Strefa
8,77
Економія при броні: -0,61 грн
8,16 грн
ГоловнаКошикОбране