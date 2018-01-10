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Гель для екг і узд (314664) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Гель для екг і узд
Ціна в місті Київ
від 31,54 грн
Без рецепта
1 шт від 31,54 грн 1 шт від 96,50 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Форма випуску
G005
Об'єм
260 мл
Медичні вироби
гелі/креми для ультразвукових досліджень
Реєстраційне посвідчення
MF130 від 10.01.2018