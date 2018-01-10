Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняГелі/кремигелі/креми для ультразвукових дослідженьГель для екг і узд Гель для екг і узд (314664) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 31,54 грн Без рецепта 1 шт від 31,54 грн 1 шт від 96,50 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності Більше +1 В наявності в 4 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Допомога-I Форма випуску G005 Об'єм 260 мл Медичні вироби гелі/креми для ультразвукових досліджень Реєстраційне посвідчення MF130 від 10.01.2018