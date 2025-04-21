Київ
Гель для екг і узд

Гель для екг і узд

Вінниця (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
193.0 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
62,81 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
197.4 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
62,81 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
197.6 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G007 пляшка 1 л №1
Допомога-I
224,10
Економія при броні: -70,13 грн
153,97 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
201.6 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
62,81 грн
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G007 пляшка 1 л №1
Допомога-I
256,70
Економія при броні: -78,85 грн
177,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
206.6 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
62,81 грн
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