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Гель для екг і узд
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
444.5 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні:
-28,99 грн
62,81
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
444.6 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G007 пляшка 1 л №1
Допомога-I
224,10
Економія при броні:
-70,13 грн
153,97
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
445.9 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні:
-28,99 грн
62,81
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
449.6 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні:
-28,99 грн
62,81
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
450.1 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні:
-28,99 грн
62,81
грн
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ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G007 пляшка 1 л №1
Допомога-I
256,70
Економія при броні:
-78,85 грн
177,85
грн
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