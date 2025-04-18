Гель для екг і узд

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G007 пляшка 1 л №1
Допомога-I
224,10
Економія при броні: -70,13 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
7.0 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G007 пляшка 1 л №1
Допомога-I
256,70
Економія при броні: -78,85 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
8.3 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
В містах поряд
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Хіри Олександра, 9
629.5 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G007 пляшка 1 л №1
Допомога-I