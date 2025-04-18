Київ
Гель для екг і узд

Гель для екг і узд

Харків (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
405.7 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
62,81 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
410.9 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G007 пляшка 1 л №1
Допомога-I
224,10
Економія при броні: -70,13 грн
153,97 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
412.0 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
62,81 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
412.9 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
62,81 грн
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G007 пляшка 1 л №1
Допомога-I
256,70
Економія при броні: -78,85 грн
177,85 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
417.3 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G005 пляшка 260 мл №1
Допомога-I
91,80
Економія при броні: -28,99 грн
62,81 грн
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Хіри Олександра, 9
1023.7 км
ГЕЛЬ КОНТАКТНИЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЇ ТА УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ G007 пляшка 1 л №1
Допомога-I
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