Київ
Про товар
Ціни
канюлі внутрішньовенні
Канюля Medicare
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від
10,60
грн
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
G26
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
канюлі внутрішньовенні
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
10,60
грн
В 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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