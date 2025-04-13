канюлі внутрішньовенні

Канюля Medicare

КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 10,60 грн
В 9 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
G26
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби