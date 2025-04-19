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Канюля Medicare
Канюля Medicare
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
257.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
258.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
261.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Павлоград, вул. Незалежності, 164
450.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
465.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58
613.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
613.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
14,26
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
617.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
13,90
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
618.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
14,33
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
638.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
10,60
грн
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