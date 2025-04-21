Канюля Medicare

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
196.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
394.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58
660.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
713.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
721.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
722.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
741.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I