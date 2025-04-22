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Канюля Medicare
Канюля Medicare
Чернігів
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Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
134.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58
420.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
423.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
427.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
427.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
464.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
11,90
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кос-Анатольського, 2
543.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
14,26
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
557.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
13,90
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
557.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
14,33
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
571.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G26 №1
Допомога-I
10,60
грн
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