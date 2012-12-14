Бинт еластичний Тон-1 (314051) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 52,06 грн
Без рецепта
1 шт від 52,06 грн 1 шт від 55,48 грн 1 шт від 39,13 грн 1 шт від 82,19 грн 1 шт від 42,17 грн 1 шт від 36,24 грн 1 шт від 28,58 грн 1 шт від 55,96 грн 1 шт від 94,52 грн 1 шт від 119,68 грн 1 шт від 171,06 грн 1 шт від 495,37 грн 1 шт від 109,61 грн 1 шт від 69,36 грн 1 шт від 135,24 грн 1 шт від 44,18 грн 1 шт від 92,50 грн 1 шт від 75,50 грн 1 шт від 58,28 грн 1 шт від 118,10 грн 1 шт від 69,68 грн 1 шт від 98,39 грн 1 шт від 30,16 грн 1 шт від 71,12 грн 1 шт від 82,94 грн 1 шт від 53,60 грн 1 шт від 33,96 грн 1 шт від 87,10 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Виробник
ТОРОС-ГРУП
Форма випуску
3 м х 8 см
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
7134/2007 від 14.12.2012