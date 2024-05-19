БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2 м х 10 см з кліпсою, №1 - Київ (288070) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
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Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Центральна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 23
Роза
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Жасмін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Рабіна Іцхака, 16
Гармонія
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
Віталіна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
Віола
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Єва
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 15/1
Вузівська
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Тетяна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Левітана, 119
Южна
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Жемчужина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Чорноморська
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом