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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 5 м х 8 см, №1 - Київ (108713) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 161 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
167,64
Економія: -30,58 грн
137,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
164,07
Економія: -27,01 грн
137,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
161,90
Економія: -24,84 грн
137,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
160,86
Економія: -19,87 грн
140,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
165,87
Економія: -28,81 грн
137,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
165,53
Економія: -24,86 грн
140,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
163,26
Економія: -17,56 грн
145,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
161,62
Економія: -6,86 грн
154,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
99,93
Економія: -5,41 грн
94,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
161,82
Економія: -7,06 грн
154,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
165,25
Економія: -30,14 грн
135,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
164,28
Економія: -27,22 грн
137,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
166,78
Економія: -29,72 грн
137,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
164,94
Економія: -31,85 грн
133,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
165,92
Економія: -25,25 грн
140,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
165,67
Економія: -21,86 грн
143,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
112,70
Економія: -4,00 грн
108,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
161,12
Економія: -11,62 грн
149,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
167,42
Економія: -26,75 грн
140,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
160,93
Економія: -27,84 грн
133,09 грн