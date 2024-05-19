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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 1,5 м х 10 см, №1 - Київ (107415) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
81,93
Економія: -10,02 грн
71,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
Всього: упаковка (2)
82,08
Економія: -10,96 грн
71,12 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
65,88
Економія: -2,05 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Всього: упаковка (1)
73,25
Економія: -3,06 грн
70,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
66,01
Економія: -2,18 грн
63,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
72,13
Економія: -5,22 грн
66,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (2)
72,67
Економія: -2,48 грн
70,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
66,03
Економія: -2,20 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
68,25
Економія: -4,42 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Гожулівська, 4-А
Всього: упаковка (1)
82,59
Економія: -10,91 грн
71,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
66,04
Економія: -2,21 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
57,64
Економія: -2,15 грн
55,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
66,93
Економія: -3,10 грн
63,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
Всього: упаковка (1)
72,92
Економія: -2,73 грн
70,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
74,00
Економія: -3,81 грн
70,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (2)
83,68
Економія: -14,77 грн
68,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
83,50
Економія: -9,34 грн
74,16 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
73,36
Економія: -3,17 грн
70,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
73,99
Економія: -3,80 грн
70,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
Всього: упаковка (1)
67,89
Економія: -4,06 грн
63,83 грн