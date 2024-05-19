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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 10 см, №1 - Київ (107418) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
136,04 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
136,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (8)
135,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
136,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (4)
135,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (2)
135,55 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Всього: упаковка (1)
136,78 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 7-Н
Всього: упаковка (1)
135,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
135,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
135,27 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
136,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
111,35
Економія: -13,48 грн
97,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Привокзальна, 5
Всього: упаковка (1)
136,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
88,81
Економія: -2,94 грн
85,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
130,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Всього: упаковка (2)
135,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (1)
135,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Всього: упаковка (1)
77,32
Економія: -2,64 грн
74,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
89,79
Економія: -3,92 грн
85,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 52
Всього: упаковка (2)
90,18
Економія: -4,31 грн
85,87 грн