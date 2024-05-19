БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ТОН-1 2,5 м х 10 см, №1 - Київ (107418) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Шевченка Тараса, 7-Н
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, пл. Привокзальна, 5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 42
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Смілянська, 42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 52