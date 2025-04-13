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Зубна паста Емоформ
10 препаратів
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM"
Actifluor kids 75 мл до 5 років №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
395,90
грн
в 108 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM"
Actifluor youngstars 75 мл от 6 до 12 лет №1
від
395,90
грн
в 96 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM"
Gum care 75 мл №1
від
448,40
грн
в 85 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM"
Спеціальна 75 мл №1
від
412,46
грн
в 67 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM"
Diamond 75 мл №1
від
461,16
грн
в 63 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM"
Youngstars 75 мл от 6 до 12 лет №1
від
424,86
грн
в 51 аптеці
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM"
Protect 75 мл №1
від
472,92
грн
в 40 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM"
Kids 75 мл №1
від
424,86
грн
в 38 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА "EMOFORM ACTIFLUOR KIDS TOOTHPASTE"
75 мл №1
Dr. Wild & Со.AG
від
425,64
грн
в 20 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFORM"
Sensitive 75 мл №1
Немає в наявності
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Форма випуску
Diamond
Gum Care
Youngstars
actifluor Kids
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спеціальна
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Виробник
Dr. Wild & Со.AG
Свисс-Трейд
Ціни в
Київ
від
395,90
грн
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Характеристики
Виробник
СВІСС-ТРЕЙД
Форма випуску
Actifluor kids
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.2. Десенситиві
4.1.1.2.3. Зменшують вираженість запалення і кровоточивість ясен
4.1.1.2.4. Відбілюючі
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
4.1.1.3. Дитячі зубні пасти, гелі та порошки
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