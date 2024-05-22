Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБальзам Домашній доктор (Balsam Family doctor) Бальзам Домашній доктор (Balsam Family doctor) (310744) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 48,27 грн Без рецепта 1 шт від 48,27 грн 1 шт від 44,00 грн 1 шт від 42,93 грн 1 шт від 37,27 грн 1 шт від 42,93 грн 1 шт від 41,50 грн 1 шт Немає в наявності Більше +4 В наявності в 26 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Ельфа ФФ Об'єм 75 мл Косметичні засоби 06 Косметичні засоби для здоров'я