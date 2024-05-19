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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ НІГ" СЕРІЇ ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "РОЗТИРАННЯ ДЛЯ НІГ" СЕРІЇ ДОМАШНІЙ ДОКТОР 75 мл - Київ (231912) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
66,20
Економія: -16,08 грн
50,12 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (4)
66,20
Економія: -16,08 грн
50,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
Всього: упаковка (1)
63,66
Економія: -7,95 грн
55,71 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (3)
60,10
Економія: -14,56 грн
45,54 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
66,20
Економія: -16,08 грн
50,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (1)
66,20
Економія: -16,08 грн
50,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
61,55
Економія: -5,16 грн
56,39 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (2)
44,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
69,50 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Чорнобильська, 16/80
Всього: упаковка (1)
55,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Молодіжна, 2-А
Всього: упаковка (1)
57,22
Економія: -7,00 грн
50,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
Всього: упаковка (1)
54,15
Економія: -5,49 грн
48,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (1)
74,21
Економія: -9,20 грн
65,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
58,10
Економія: -2,00 грн
56,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
Всього: упаковка (2)
51,07
Економія: -2,69 грн
48,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Доценка, 10
Всього: упаковка (1)
63,50
Економія: -8,23 грн
55,27 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 25
Всього: упаковка (1)
53,52
Економія: -2,23 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миргород, вул. Гоголя, 170-Б
Всього: упаковка (2)
53,82
Економія: -2,41 грн
51,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
74,79
Економія: -9,78 грн
65,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1)
56,57
Економія: -8,75 грн
47,82 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
65,11
Економія: -9,84 грн
55,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (2)
59,66
Економія: -4,61 грн
55,05 грн