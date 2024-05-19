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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "ОКОПНИК ТА САБЕЛЬНИК БОЛОТЯНИЙ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 75 мл - Київ (231920) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (1)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (2)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
81,21
Економія: -5,94 грн
75,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
74,20
Економія: -17,98 грн
56,22 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
100,50
Економія: -24,37 грн
76,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
63,70
Економія: -15,43 грн
48,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (2)
69,96
Економія: -7,49 грн
62,47 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
101,30
Економія: -24,60 грн
76,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (1)
63,70
Економія: -15,43 грн
48,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
63,70
Економія: -15,43 грн
48,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
102,60
Економія: -24,88 грн
77,72 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 4/6
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -16,37 грн
51,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (1)
70,03
Економія: -8,06 грн
61,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
Всього: упаковка (1)
62,61
Економія: -5,24 грн
57,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 15
Всього: упаковка (2)
60,94
Економія: -4,30 грн
56,64 грн