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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ "БІШОФІТ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОРЦіни в аптеках

БАЛЬЗАМ "БІШОФІТ З ЗОЛОТИМ ВУСОМ" серії ДОМАШНІЙ ДОКТОР 42 мл - Київ (231918) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (1)
56,70
Економія: -13,77 грн
42,93 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
56,70
Економія: -13,77 грн
42,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (2)
56,70
Економія: -13,77 грн
42,93 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (1)
60,10
Економія: -14,56 грн
45,54 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
60,10
Економія: -14,56 грн
45,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
Всього: упаковка (2)
60,10
Економія: -14,56 грн
45,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (1)
60,10
Економія: -14,56 грн
45,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (1)
60,10
Економія: -14,56 грн
45,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (1)
42,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
61,33
Економія: -10,55 грн
50,78 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Всього: упаковка (1)
59,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
Всього: упаковка (1)
50,72
Економія: -3,26 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
Всього: упаковка (1)
64,00
Економія: -8,44 грн
55,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ромни, вул. Соборна, 6
Всього: упаковка (1)
63,51
Економія: -7,80 грн
55,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Архангельська, 2
Всього: упаковка (1)
50,06
Економія: -2,60 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
49,64
Економія: -2,18 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 65
Всього: упаковка (1)
59,66
Економія: -9,01 грн
50,65 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 47
Всього: упаковка (2)
49,56
Економія: -2,10 грн
47,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, просп. Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
49,48
Економія: -2,02 грн
47,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, перех. Сердюка Ігоря / Маслова Академіка, 4/11
Всього: упаковка (1)
53,58
Економія: -3,28 грн
50,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Халаменюка, 14
Всього: упаковка (1)
61,78
Економія: -11,26 грн
50,52 грн