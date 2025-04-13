Київ
Про товар
Ціни
Середньої жорсткості
Зубна щітка Орал В 3D вайт фреш
2 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH"
40 середня №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
від
103,03
грн
в 68 аптеках
Знайти в аптеках
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH"
40 середня №1
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Кількість штук в упаковці
1
2
Ціни в
Київ
від
103,03
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Форма випуску
40
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Косметичні засоби
4.1.4.1.2. Середньої жорсткості
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню