Середньої жорсткості

Зубна щітка Орал В 3D вайт фреш

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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH"
40 середня №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
від 103,03 грн
в 68 аптеках
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ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH"
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH"
40 середня №1
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 103,03 грн
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Характеристики
Виробник
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Форма випуску
40
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
2 шт.
Косметичні засоби