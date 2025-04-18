Зубна щітка Орал В 3D вайт фреш
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,00
Економія при броні: -5,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,05
Економія при броні: -7,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,23
Економія при броні: -6,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,47
Економія при броні: -9,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,24
Економія при броні: -8,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,31
Економія при броні: -8,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
146,46
Економія при броні: -10,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
146,46
Економія при броні: -10,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,36
Економія при броні: -8,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,06
Економія при броні: -4,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,70
Економія при броні: -5,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 144
6.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,21
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,21
Економія при броні: -5,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
6.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,78
Економія при броні: -6,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,94
Економія при броні: -8,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Слави, 1
6.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,72
Економія при броні: -7,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Південнопроектна / Аерокосмічний, 32/304
6.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,02
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
7.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,87
Економія при броні: -6,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 20/321-Б
7.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,51
Економія при броні: -5,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 26-А
7.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,50
Економія при броні: -5,43 грн