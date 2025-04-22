Зубна щітка Орал В 3D вайт фреш
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,80
Економія при броні: -9,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,36
Економія при броні: -9,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,21
Економія при броні: -8,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,55
Економія при броні: -8,33 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,17
Економія при броні: -8,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
140,84
Економія при броні: -5,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,24
Економія при броні: -9,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
115.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,76
Економія при броні: -9,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,22
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
119.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,53
Економія при броні: -8,31 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,98
Економія при броні: -6,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
120.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,88
Економія при броні: -7,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
121.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
146,20
Економія при броні: -9,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 32
121.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,77
Економія при броні: -9,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
121.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
146,02
Економія при броні: -9,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
121.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
146,46
Економія при броні: -10,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
122.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,81
Економія при броні: -7,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,94
Економія при броні: -5,72 грн