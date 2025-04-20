Зубна щітка Орал В 3D вайт фреш
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
111,50
Економія при броні: -6,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,06
Економія при броні: -7,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,05
Економія при броні: -6,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,69
Економія при броні: -6,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,83
Економія при броні: -8,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,31
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,18
Економія при броні: -8,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,62
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,20
Економія при броні: -6,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,32
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,91
Економія при броні: -6,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,65
Економія при броні: -9,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,39
Економія при броні: -8,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,80
Економія при броні: -6,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,84
Економія при броні: -7,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,51
Економія при броні: -6,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,98
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,88
Економія при броні: -9,66 грн