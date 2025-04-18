Зубна щітка Орал В 3D вайт фреш
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,13
Економія при броні: -9,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,79
Економія при броні: -6,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,98
Економія при броні: -8,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,05
Економія при броні: -6,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,66
Економія при броні: -7,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
144,95
Економія при броні: -8,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,68
Економія при броні: -5,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,62
Економія при броні: -7,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
4.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,36
Економія при броні: -6,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
142,70
Економія при броні: -6,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
5.7 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
141,97
Економія при броні: -5,75 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 8
5.8 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
5.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
5.9 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
145,20
Економія при броні: -8,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
6.0 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,85
Економія при броні: -8,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
6.1 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,44
Економія при броні: -7,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
143,03
Економія при броні: -6,81 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
6.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 5
6.4 км
ЗУБНА ЩІТКА "ORAL-B 3D WHITE FRESH" 40 №2
Braun Oral-B Ireland Ltd.
140,61
Економія при броні: -5,29 грн