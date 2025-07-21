Косметичні засоби для здоров'я

Крем-гель д/тіла разогрів. з гірчицею та медом (Cream-gel Skipilar for body warming)

КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Ціни в Київ
від 40,10 грн
В 47 аптеках
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Характеристики
Виробник
Еліксир
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби