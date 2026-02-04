Чернігів
Крем-гель д/тіла разогрів. з гірчицею та медом (Cream-gel Skipilar for body warming)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 74
2.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
67,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Коваленка Володимира, 142
3.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-А
111.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
121.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 291-В
126.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
128.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
129.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
129.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
67,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Салютна, 2
130.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Київ, вул. Німанська, 6
131.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
131.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 170/172
131.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
67,90
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 142-А
133.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Аптекар
Відчинено
Цілодобово
Київ, просп. Голосіївський, 15
133.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 83
135.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
137.1 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
