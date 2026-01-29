Харків
Крем-гель д/тіла разогрів. з гірчицею та медом (Cream-gel Skipilar for body warming)
Крем-гель д/тіла разогрів. з гірчицею та медом (Cream-gel Skipilar for body warming)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
11.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Антоновича Дмитра, 1-А
16.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
127.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
127.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
165.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Образцова Академіка, 1
184.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Семафорна, 28
185.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миргород, вул. Гоголя, 102-А
187.4 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миргород, вул. Гоголя, 170-А
188.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
190.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
67,90
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
190.8 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
192.7 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
194.5 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,35
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Героїв, 5-А
195.9 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-А
197.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
202.0 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 59
202.2 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 110
241.6 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 83
254.3 км
КРЕМ-ГЕЛЬ "СКИПИЛАР" ДЛЯ ТІЛА РОЗІГРІВАЮЧИЙ З ГОРЧИЦЕЮ І МЕДОМ 75 мл №1
Еліксир
51,40
грн
Забронювати
